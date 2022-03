Ipercoop e CoopVoce apre agli utenti: solo per oggi offerte shock con 100GB

Sono così tanti i gestori presenti attualmente sul panorama italiano che sarebbe difficile per chiunque sceglierne uno così dal nulla. Di solito però le persone che decidono di abbandonare il loro provider di fiducia si rifanno ai gestori virtuali per provare una nuova esperienza. Questi riescono a predisporre un ottimo contesto per andare avanti ad utilizzare uno smartphone avendo tutto con prezzi molto bassi, proprio come nel caso di CoopVoce.

Il nostro provider virtuale è uno dei più rilevanti sul panorama attuale della telefonia mobile, visti i suoi prezzi ma soprattutto i contenuti disponibili. Ci sono in questo momento tre offerte della linea Evolution che offrirebbero il meglio sotto tutti i punti di vista, predisponendo addirittura 100 giga al mese con prezzi inferiori ai 10 €.

CoopVoce: queste sono le offerte Evolution che fanno girare la testa a mezza Italia

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS