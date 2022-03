Iliad vuole fare incetta di nuovi clienti e torna con l’offerta di maggior successo mai proposta dalla compagnia: Iliad Flash 150 vi dà 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese.

Ma non basta: l’offerta sarà valida anche per i già clienti che desiderano modificare il proprio piano tariffario sottoscrivendone uno più vantaggioso.

La notizia è strabiliante e senza dubbio incoraggerà molti utenti ad aderire a questa promo davvero speciale, considerando il successo ottenuto con la medesima offerta nel primo periodo della sua comparsa a dicembre 2021.

Iliad, torna Flash 150 con 150 GB in 5G, chiamate e messaggi ad un prezzo piccolissimo

Flash 150 di Iliad comprende precisamente 150 GB di internet, validi anche su rete 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

A questi si aggiungono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili esteri (per l’elenco completo consultare più in basso).

L’offerta sarà valida al costo di 9,99 euro fino al prossimo 14 aprile 2022, salvo eventuali proroghe o variazioni. Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM corrisponde a 9,99 euro, cui si aggiunge l’importo del canone del primo mese.

Iliad Flash 150 è disponibile per l’attivazione sia online, sul sito ufficiale dell’operatore, sia presso gli Iliad Store (dove è presente il personale Iliad incaricato), come anche presso i Corner distribuiti in numerosi punti vendita in tutta Italia. L’offerta va a sostituire la precedente Flash 120, divenendo così di fatto l’unica offerta attivabile presso gli Iliad Point e nel canale Iliad Express.

L’offerta è disponibile per i nuovi clienti ma anche per i già clienti Iliad. Si può acquistare una nuova SIM, effettuare portabilità del numero telefonico già da subito oppure comprare la SIM ed effettuare portabilità successivamente.

Ecco la lista dei Paesi verso cui è possibile chiamare con minuti illimitati verso le reti fisse:

Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

A questi si aggiungono USA e Canada verso cui i minuti illimitati sono sia per numeri fissi che per i mobili.