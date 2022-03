Adottando il più grande sensore d’immagine mai installato su uno smartphone HONOR, la fotocamera grandangolare da 50MP, fornita di un enorme sensore da 1/1.12 pollici e una grande apertura di f/1.6, offre prestazioni di rilevamento della luce superiori a quelle delle fotocamere con sensore da 1 pollice e apertura f/1.8.

Il nuovo HONOR Magic4 Ultimate può scattare ritratti o foto panoramiche notturne luminose, vivide e definite in ogni dettaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo 8P personalizzato viene realizzato con un miglioramento del 37% nella nitidezza centrale e un miglioramento del 30% nella nitidezza dei bordi, producendo foto e video che appaiono dettagliati anche quando si zooma. Inoltre, con un rivestimento Ultra Anti-Reflection (UAR) e un filtro Infra-Red Cutoff (IRCF), la fotocamera grandangolare da 50MP minimizza efficacemente il flare captato da forti fonti di luce, così che gli utenti possano catturare i loro momenti più magici anche in condizioni di luce difficili.

La fotocamera ultra-grandangolare da 64MP offre un impressionante campo visivo di 126° che consente di catturare qualsiasi cosa, dalle feste alle città metropolitane, e beneficia della prima Dual Free-Form Lens al mondo, che va alla radice del problema della distorsione dell’immagine grandangolare con una distorsione ai bordi limitata allo 0,5%, davvero minima nel settore. Con la tecnologia di rivestimento antiriflesso, HONOR Magic4 Ultimate può ottenere un campo visivo ampio e nitido, sia per le foto che per i video.

Per i soggetti lontani, la fotocamera con obiettivo periscopio da 64MP con stabilizzazione ottica integrata e fotografia computazionale a fusione, offre un’impressionante gamma di zoom di 3.5x di Optical Zoom e fino a 100x di Digital Zoom. Unica nella serie HONOR Magic4 Ultimate, la fotocamera a spettro da 50M, già presente nel primo flagship pieghevole Magic V di HONOR, permette al sistema della fotocamera di rivelare più dettagli in ambienti complessi come la nebbia.

Al centro del sistema, un nuovissimo processore d’immagine personalizzato supporta calcoli AI più veloci ed efficienti per portare la fotografia Ultra Fusion a livelli ancora più elevati. La registrazione video 4K Night Mode è la più efficace del settore e permette l’anteprima in tempo reale, rendendo possibile la ripresa di video molto luminosi, chiari e vibranti in condizioni di estrema oscurità.

Il device HONOR Magic4 Ultimate è dotato anche di un supporto per un nuovo formato video di livello professionale: il Magic-Log2. Sviluppato su misura in base ai nuovi moduli della fotocamera, il nuovo formato permette di catturare il 15% di gamma dinamica in più nella registrazione di filmati. In combinazione con il nuovissimo supporto 3D LUT (Look Up Table), il nuovissimo HONOR Magic4 Ultimate può realizzare video HDR10+ straordinari anche in condizioni di scarsa luminosità, dando vita a una magia cinematografica più semplice che mai.

The Power of Magic nella sua forma migliore

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, lo smartphone HONOR Magic4 Ultimateoffre prestazioni velocissime e un’incredibile efficienza della batteria in tutti gli scenari di utilizzo abituali. HONOR ha massimizzato la capacità del suo chipset, apportando ulteriori ottimizzazioni di sistema con una migliore fluidità e un ottimizzato consumo energetico, generando così meno calore e abbassando la latenza per una user experience ancora superiore.

Per aiutare a conservare la batteria, il display LTPO da 6,81 pollici di nuova generazione offre immagini fluide e vibranti con il supporto della frequenza di aggiornamento adattiva. Coerentemente con la più ampia serie HONOR Magic4, il display supporta il dimming a 1920Hz Pulse-Width Modulation (PWM) per offrire un’esperienza visiva confortevole anche in ambienti con poca luce. HONOR Magic4 Ultimate è anche il miglior smartphone con sistema operativo Android nella classifica Display di DxOMark, con un punteggio di 95 punti.

Con l’ultima interfaccia Magic UI 6.0, basata su Android 12, il dispositivo HONOR Magic4 Ultimate supporta una serie di funzionalità smart life firmate HONOR.

Colori e disponibilità