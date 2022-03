I migliori prodotti inclusi nel volantino Esselunga, riescono a tutti gli effetti a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori alla ricerca della perfetta soluzione per riuscire a spendere poco o niente, nel momento in cui vogliono accedere alla tecnologia di alto livello.

Il volantino resta perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati solo ed esclusivamente in negozio, senza avere la possibilità di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. I prodotti, ad ogni modo, sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Esselunga: offerte e prezzi davvero bassissimi

Esselunga riesce ad avere la meglio direttamente su Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale pensata per raccogliere le migliori occasioni, al giusto prezzo finale di vendita. Il volantino propone una coppia di prodotti, non legati alla telefonia mobile, ma comunque in grado di garantire prestazioni decisamente interessanti.

Il primo è un hard disk esterno, è il Toshiba Canvio Basics, modello da 2,5 pollici da 1TB, in vendita nel periodo corrente a soli 39 euro. Le specifiche rientrano nella “fascia bassa” della categoria merceologica, ricordando essere un hard disk SATA (no SSD) con porta USB 3.0. Il secondo si avvicina agli smartphone, sono acquistabili le Samsung Galaxy Buds Live, cuffiette true wireless dalle altissime prestazioni, al prezzo di 95,40 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Esselunga, scoprite quali sono i migliori prodotti in promozione, premendo questo link.