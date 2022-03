I giochi di corse variano nella presentazione e nel genere, da quelli di corse arcade semplici e casual a simulazioni sofisticate e dettagliate. Qualunque cosa tu preferisca, molto probabilmente c’è un gioco per te. Partendo da quest’idea, tuffiamoci in alcuni dei migliori videogiochi di corse a cui potrai giocare in questo momento, acquistandoli a prezzi scontatissimi su Eneba.

La serie di Need for Speed

La serie di NFS è stata per molti anni un punto fermo per i giochi arcade di corse. Combinando le gare su strada con gli inseguimenti della polizia, Need for Speed è famoso per la personalizzazione delle auto, le luci al neon, la colonna sonora, il sistema di protossido di azoto (il classico boost NOS) e vari tipi di corse, dal circuito al drag and drift. I giochi di NFS sono disponibili su tutte le piattaforme.

I giochi di F1

Codemasters ha portato a termine un compito monumentale portando le corse di Formula 1 sugli schermi dei computer. I giochi recenti offrono una modalità storia drammatica, un percorso di carriera, tracciati, auto e simulazioni. Secondo molti, F1 2021 sarebbe il miglior gioco di corse di Formula 1 fino ad oggi. Pronto a bruciare un po’ di gomme? I giochi di F1 sono disponibili su PlayStation, Xbox e PC.

Giochi di Rally

Hai voglia di un rally fuoristrada? WRC 10 e Dirt Rally 2.0 ti porteranno al traguardo. Entrambi i giochi sono simili e tuttavia diversi a modo loro. Se stai cercando una sfida, Dirt Rally 2.0 offrirà molto, mentre WRC 10 offre più profondità con una modalità carriera coinvolgente. Tuttavia, entrambi i videogiochi sono i migliori simulatori di rally e sono disponibili su PlayStation, Xbox e PC.

Forza Horizon 5

La serie di Forza è uno dei migliori franchise di corse sul mercato attuale. Il recente gioco della serie di Forza Horizon si apre con un festival in Messico e consentirà ai giocatori di esplorare giungle lussureggianti, cime innevate, deserti bruciati, piccole città latinoamericane e correre attraverso una tempesta di sabbia. Forza Horizon 5 offusca il confine tra arcade e simulazione, attraendo i fan di entrambi i mondi. Forza Horizon 5 è disponibile solo su Xbox e PC.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 è appena uscito su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco è una lettera d’amore per chi ama le corse con oltre 400 auto di diverse categorie. Se hai un talento per la fotografia, in particolare per le auto, GT7 offre un’ampia modalità fotografica. Con una grafica meravigliosa e dei modelli di auto dettagliati, sta diventando sempre più difficile distinguere la grafica di Gran Turismo dalle foto reali. GT7 è davvero un sogno che diventa realtà per ogni nerd e amante di auto.

