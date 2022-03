Il noto produttore di smartphone Doogee ha annunciato il suo nuovo rugged phone. Stiamo parlando di Doogee S98 che arriverà ufficialmente sul mercato mobile il prossimo 28 marzo 2022. Tra le sue peculiarità, c’è la presenza di un doppio display.

Doogee S98: in arrivo il 28 marzo il nuovo rugged phone di Doogee con doppio display

A partire dal 28 marzo 2022 sarà possibile acquistare il nuovo Doogee S98 sia sullo store ufficiale dell’azienda Doogemall (a questo link) sia sullo store online Aliexpress.

Il nuovo rugged phone di Doogee è davvero unico con il suo design. Come già accennato, una delle sue peculiarità è la presenza di un secondo display oltre a quello principale. In particolare, sul retro troviamo uno schermo di forma circolare (simile a quello presente sull’ultimo Huawei P50 Pocket) con una diagonale da 1.1 pollici. Grazie ad esso, gli utenti saranno in grado di monitorare costantemente l’arrivo delle notifiche, controllare la percentuale residua della batteria, controllare l’orario o la musica.

Il retro dello smartphone ospita inoltre tre fotocamere. Abbiamo un sensore principale da 64 MP, un grandangolo da 8 MP e un sensore da 20 MP. Quest’ultimo è un sensore Night Vision e permette di catturare ottimi scatti anche in condizioni di scarsa luminosità. Tra le altre caratteristiche, vi ricordiamo la presenza del SoC MediaTek Helio G96, una batteria da ben 6000 mAh con ricarica rapida da 33W e ricarica wireless da 15W, un display frontale da 6.3 pollici in FullHD+, il chip NFC e le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Vi ricordiamo che Doogee S98 sarà disponibile a partire dal 28 marzo 2022. Da questa data fino al 1 aprile, in particolare, lo smartphone sarà proposto ad un prezzo scontato di 239$ (anziché 339$) sullo store online Aliexpress a questo link. L’azienda sta inoltre proponendo un give away al seguente link con cui quattro fortunati utenti potranno vincere lo smartphone.