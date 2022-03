WhatsApp tiene molto alla privacy e continua ad aggiornarsi per prevenire la fuga di dati. Quindi è impossibile hackerare l’app senza il telefono target e controllare i messaggi.

Se qualche pubblicità afferma di farlo con i suoi strumenti, sta cercando di rubare i tuoi soldi e perderai solo tempo.

Alcune app spia avanzate però sono sviluppate per tracciare ogni dettaglio in modalità “anonima”.

Come leggere i messaggi WhatsApp di qualcuno

Essendo un’app di messaggistica istantanea indipendente, non è facile spiare i messaggi WhatsApp di qualcuno senza il telefono di destinazione a portata di mano. Per fortuna, con KidsGuard per il tracker WhatsApp, tutto è possibile. Questa app proviene da un’azienda fidata che ha milioni di utenti in tutto il mondo. Inoltre, adotta la tecnologia più recente e ti consente di leggere i messaggi WhatsApp su iPhone e Android con il 100% di segretezza.

Alcune delle funzionalità chiave che otterrai se scegli di utilizzare KidsGuard sono elencate di seguito:

Leggi i messaggi



Può tenere traccia di ogni messaggio inviato e ricevuto sul telefono di destinazione, insieme ai nomi dei mittenti e ai timestamp.

Accedi ai file multimediali

Puoi vedere foto, video e molto altro. Inoltre, puoi scaricarli per visualizzarli in seguito.

Tieni traccia dei dati cancellati



Se il target elimina alcune chat o file importanti, possono essere recuperati da KidsGuard.

Cattura lo schermo in tempo reale

Puoi vedere la schermata di WhatsApp in diretta e rimanere informato su ogni dettaglio su Android.

Copri più app di social media

È probabile che il target utilizzi più app di messaggistica sul telefono. Fatta eccezione per lo spionaggio di WhatsApp, sei libero di controllare Facebook, Instagram, Snapchat, ecc.

Se il tuo telefono target è Android, la situazione potrebbe essere diversa. Devi accedere al telefono di destinazione al primo avvio, ma dopo l’installazione non è necessario toccarlo di nuovo per leggere i messaggi WhatsApp, questo perché tutte le informazioni possono essere caricate su un pannello online dove puoi verificare con qualsiasi browser.