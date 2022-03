Il volantino che Bennet ha deciso di attivare nel periodo corrente, raccoglie le migliori occasioni del periodo, mettendole a disposizione di un numero crescente di consumatori, i quali cercano in tutti i modi di spendere poco, anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale ricalca alla perfezione tutte le precedenti soluzioni dell’azienda, ovvero gli acquisti possono essere effettuati solamente in negozio, ed inoltre i prodotti sono al solito distribuiti nelle medesime condizioni: no brand e con garanzia complessiva di 24 mesi. Nel primo caso, ricordiamo che l’aggiornamento viene rilasciato dal produttore, e non dall’operatore telefonico; nel secondo, invece, tutti i difetti di fabbrica vengono riparati in maniera completamente gratuita.

Bennet: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Se state cercando di spendere poco sui vostri nuovi smartphone, sappiate che Bennet ha lanciato un paio di offerte da non lasciarsi sfuggire, con le quali è molto semplice pensare di risparmiare. Il modello di punta della campagna promozionale è chiaramente il Samsung Galaxy A03s, un dispositivo che viene proposto nel periodo corrente a soli 129 euro, e con il quale è possibile godere di prestazioni più che abbordabili.

L’alternativa è lo Xiaomi Redmi 9AT, in questo caso scendiamo addirittura sotto i 100 euro, per accedere ad un prodotto veramente minimale, ma ad ogni modo abbastanza soddisfacente per le prestazioni generali. I dettagli, e le altre offerte della campagna, sono tutti raccolti al seguente link diretto al sito ufficiale.