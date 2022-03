Android Auto implementerà una nuova feature diagnostica per avvisare gli utenti se stanno impiegando un cavo di cattiva qualità. Si tratta di un aggiornamento importante sotto diversi punti di vista, e in primis nell’ambito della sicurezza del proprio smartphone.

Il nuovo strumento, che prende il nome di USB Startup Diagnostics, arriva con la versione 7.5.121104 di Android Auto.

Il software Google per il supporto alle auto risente infatti di questa problematica nel funzionamento e potrebbe non avviarsi correttamente. Come ricordato su Twitter dall’ex caporedattore di XDA Developers Mishaal Rahman, “cavi USB di bassa qualità sono spesso alla base dei problemi di Android Auto“.

Bad USB cables are frequently behind Android Auto issues, so in the latest version of the Android Auto app (7.5.121104), Google's adding a USB Startup Diagnostics tool. https://t.co/biu7BNMeoe pic.twitter.com/lEJNTTWfU4

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 16, 2022