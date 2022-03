Gli iPhone 14 sono ancora lontani dal loro arrivo sul mercato ma le indiscrezioni riguardo le loro particolarità circolano in rete da parecchio tempo.

Senza alcun dubbio, la novità che ha maggiormente attirato l’attenzione del pubblico riguarda la scomparsa del notch. L’eliminazione di tale componente potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione nel design dei dispositivi Apple e, a quanto pare, non vi è più alcun dubbio riguardo la sua assenza.

iPhone 14 Pro: confermato l’addio al notch!

Il portale 91mobiles ha reso noti i file CAD di iPhone 14 Pro e grazie ad essi è possibile conoscere il design dello smartphone Apple.

La parte posteriore non sembra presentare particolari differenze rispetto ai modelli già noti. Un modulo fotografico di forma quadrata con angoli arrotondati è infatti posizionato nel retro del dispositivo al fine di ospitare tre sensori particolarmente sporgenti rispetto alla scocca.

La parte frontale è sicuramente quella più ricca di aggiornamenti. Nessun notch occupa la parte superiore. La fotocamera frontale e i sensori dedicati al Face ID sono infatti accolti da un foro a pillola al quale è accostato un ulteriore foro circolare. Il notch non abbandonerà tutti i nuovi dispositivi Apple. Il colosso di Cupertino sembra avere intenzione di mantenere invariata la parte frontale dei suoi prossimi iPhone 14 e 14 Max. L’aggiornamento riguarderà, dunque, soltanto i modelli di punta iPhone 14 Pro e Pro Max.

Le immagini trapelate in rete non mettono in risalto ulteriori novità. Apple potrebbe infatti limitarsi ad aggiornare le componenti citate mantenendo invariato il resto ma ciò sarà confermato soltanto dall’arrivo dei dispositivi.