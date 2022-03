Se non hai già disattivato la riproduzione automatica nell’app di YouTube, potresti cambiare idea dopo aver provato il nuovo feed della piattaforma, più scomodo e fastidioso che mai. La nuova riproduzione automatica è ancor più veloce di prima, evitare che il video suggerito sia riprodotto all’improvviso diventerà ancor più difficile con l’ultimo aggiornamento.

Il focus della versione beta 17.10.35 di YouTube sarà proprio la riproduzione automatica dei video successivi suggeriti nel feed laterale (o sottostante a seconda del posizionamento dello schermo). I video presto saranno riprodotti quasi senza alcuna occasione di premere annulla poco prima della riproduzione del tutto casuale dei suggerimenti.

YouTube: nuova riproduzione automatica ancor più scomoda e fastidiosa che mai

Per facilitare questo intero processo l’app scurisce lo sfondo poco prima di passare al prossimo video. Introduce anche degli appositi controlli automatici per silenziare il volume nel momento opportuno, inserendo nuovi sottotitoli e passaggio alla clip successivo, tra i video della playlist Guarda più tardi o quelli suggeriti. Tutto in pochi secondi quasi senza che l’utente possa accorgersene o avere il tempo di farlo.

Gli utenti possono controllare la riproduzione automatica, gestirla e accedere ad altri interruttori e altre funzioni con il solito menu contestuale indicato dai tre punti in verticale. Per gli utenti che hanno attivato la riproduzione automatica del feed e sono costantemente irritati ogni volta che si tenta di scorrere l’elenco e si finisce per far avanzare rapidamente al prossimo video, consigliamo di disattivarle l’opzione già da adesso, prima dell’arrivo ufficiale di questa prossima versione.