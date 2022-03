Lo scorso martedì 15 marzo 2022 il colosso cinese Xiaomi ha presentato in diretta streaming globale la nuova Xiaomi 12 Series. Pochi giorni dopo la nomina di Paolo Bruschi come nuovo Sales Director di Xiaomi Italia, l’azienda cinese di elettronica annuncia un investimento da 15,7 miliardi di dollari in R&S nei prossimi cinque anni organizzando un evento di presentazione della nuova Xiaomi 12 Series.

Durante la live diffusa sui social network ufficiali di Xiaomi, è avvenuta la presentazione dei tre smartphone Flagship Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, tutti caratterizzati dalla connettività 5G e disponibili nelle tre colorazioni Purple, Blue e Gray. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi finalmente ha presentato la serie 12

Il modello base presenta un display da 6,28″, premiato con la massima valutazione A+ da DisplayMate, il display supporta oltre 68 miliardi di colori realizzati da varie combinazioni di RGB. Monta un processore Snapdragon 8 Gen 1 con 8/128 o 8/256 GB di memoria. Xiaomi 12 possiede una tripla fotocamera master-grade da 50MP e un’anteriore per selfie da 32MP. Al sistema di raffreddamento dotato di camera di evaporazione per dissipare il calore, si aggiunge una batteria da 4500 mAh. Il prezzo parte da 899.90 euro.

Il modello Pro invece vanta uno schermo WQHD+ AMOLED E5 a basso consumo energetico che misura 6,73″, processore Snapdragon 8 Gen 1 a fronte di un sistema operativo Android 12 e MIUI 13 con 8/256 o 12/256 GB di memoria. Il comparto fotografico è costituito da tre fotocamere posteriori da 50MP. La batteria da 4600 mAh è gestita dal sistema Xiaomi AdaptiveCharge, mentre il caricabatteria HyperCharge da 120W, a detta di Xiaomi, permette di raggiungere il 100% in 18 minuti di collegamento. In questo caso il prezzo parte da 1099.90 euro per la versione base e 1199.90 euro per la versione con più memoria.

Infine, il 12X, cellulare con le stesse caratteristiche grafiche, auditive e fotografiche di Xiaomi 12, ma con un processore differente, vale a dire Snapdragon 870. Venduto a 699,90 euro nella variante unica da 8GB + 256GB. Xiaomi ha dichiarato che per tutti e tre i telefoni assicurerà ai suoi clienti due anni di garanzia e offrirà una sostituzione gratuita del vetro danneggiato entro i primi sei mesi dall’acquisto.