Si discute ormai da tempo di una funzione WhatsApp per la quale si hanno nuovi indizi dal riesame della Beta release per dispositivi Android numero 2.22.6.6. La fase di test si conferma come uno strumento indispensabile per valutare i futuri cambiamenti dell’applicazione e le funzioni nascoste in arrivo. Ecco cosa aspettarsi.

WhatsApp Android 2.22.6.6: cosa nasconde la nuova versione

Come riportato dai colleghi di WaBetaInfo dopo la loro ultime incursione al codice sorgente dell’app, sono in arrivo le animazioni per le risposte integrate ai messaggi. Esatto, stiamo parlando delle tanto attese reazioni viste su Facebook e portate alla luce anche pre l’antagonista di settore Telegram dopo il suo ultimo update ufficiale.

Le animazioni per le risposte ai messaggi non sono nulla di trascendentale ma confermano il proseguo dei lavori da parte degli sviluppatori. In particolare, il contenuto animato si palesa in basso a destra del messaggio enfatizzando l’inserimento dell’animazione stessa. Un’idea di massima si può fare visualizzando il seguente video dimostrativo:

La funzione non risulta attuamente attivabile (nemmeno in Beta). Carenti le info circa le potenziali tempistiche previste per l’implementazione ufficiale. Sta di fatto che la piattaforma risulta essere parecchio indietro con gli sviluppi rispetto alle dirette concorrenti della messaggistica istantanea che già da tempo hanno provveduto alla riscrittura del codice ed alla disponibilità delle componenti.

Che cosa ne pensate di questa novità? Niente di che, all’atto pratico, ma garantirà comuque un buon margine salva-tempo nei confronti dei messaggi, specialmente quelli di gruppo. Anziché rispondere con un reply diretto possiamo ora usare questa funzione per denotare una nostra emozione. Ulteriori info a breve.