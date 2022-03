L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta spiazzando la concorrenza con la sua nuova offerta mobile winback. In particolare, in questi giorni ad alcuni ex clienti è stato proposto di tornare attivando un’offerta con ben 50 GB ma ad un costo bassissimo di soli 4,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile stupisce con la sua offerta winback per gli ex clienti a soli 5 euro al mese

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha davvero spiazzato tutti i vari competitors. Come già accennato, infatti, quest’ultimo ha da poco deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti ed ad alcuni ex clienti di WindTre un’offerta di rete mobile che considerare sorprendente è dir poco.

Si tratta della promo denominata Very 4.99 50 GB e ad un prezzo di soli 4.99 euro al mese offre, come suggerisce anche il nome, ben 50 GB di traffico dati da utilizzare per navigare fino ad una connettività massima pari al 4G. Potranno attivare l’offerta in questione a questo prezzo così basso soltanto gli utenti che saranno avvisati tramite un apposito SMS da parte dell’operatore telefonico Very Mobile. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio che stanno ricevendo i fortunati utenti:

“Per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese se passi a Very entro il 17/3! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/promo50”.

Vi ricordiamo che attivando l’offerta dell’operatore, saranno offerti agli utenti in maniera del tutto gratuita sia il costo di attivazione sia il costo per la nuova scheda SIM.