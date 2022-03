Le offerte che TIM ha pensato per tutti i suoi nuovi clienti sono sempre molto attuali. Il provider italiano vuole garantire una soluzione alternativa a tutti gli abbonati rispetto alle promozioni messe in campo da Iliad, con un particolare riferimento per la Giga 120. I clienti del gestore italiano in tal senso potranno beneficiare della promozione Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

La tariffa Wonder di TIM si presenta in un doppio formato per tutti gli abbonati. In un primo pacchetto, gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella seconda versione di quest’offerta i clienti riceveranno sempre consumi senza limiti per chiamate ed SMS ma con 50 Giga per la connessione di rete. Il costo in tale circostanza scende a 8,99 euro ogni mese.

Come ulteriore garanzia per i suoi nuovi clienti, TIM ha previsto anche costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. Il gestore quindi si impegna a non applicare rimodulazioni sui costi almeno durante i sei mesi dall’attivazione della SIM.

Ricordiamo che questa tariffa è disponibile solo per i clienti che andranno ad effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Questa promozione infatti non è a disposizione di chi ha già una SIM già operativa. Per l’attivazione ci si può rivolgere ad uno degli store ufficiali sul suolo italiano,