Samsung: annunciati Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, gli smartphone alla portata di tutti

Samsung ha annunciato oggi Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, dispositivi ideati per offrire un pacchetto completo delle ultime innovazioni Galaxy, garantendo un’esperienza mobile integrata con un ottimo rapporto qualità prezzo. Alimentata da un processore completamente nuovo, insieme alla celebre fotocamera con funzionalità AI di Galaxy, all’ampio e fluido display e alla batteria che garantisce un’elevata autonomia, la nuova serie Galaxy A è dotata di connettività 5G, un avanzato livello di sicurezza, un design eco-consapevole, elegante e sottile, ed esperienze connesse evolute. Inoltre, entrambi i dispositivi supportano i costanti aggiornamenti di One UI e del sistema operativo Android, nonché gli aggiornamenti di sicurezza per garantire un’esperienza mobile straordinaria.

Scatti straordinari in qualsiasi situazione

Sia che l’utente desideri creare contenuti sia che voglia condividerli con gli amici, Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G offrono una fotocamera avanzata di livello professionale. Il sistema quad-camera di Galaxy A53 5G è dotato di una fotocamera OIS da 64MP con tecnologia VDIS che consente di scattare foto nitide e stabili in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, la fotocamera frontale ad alta risoluzione da 32MP assicura splendidi selfie e videochiamate di qualità.

Alimentata dal nuovissimo processore a 5nm, l’innovativa fotocamera con funzionalità basata sull’intelligenza artificiale è in grado di rendere ogni immagine fantastica, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità notturna migliorata sintetizza automaticamente fino a 12 immagini in una sola volta, in modo da rendere le foto notturne luminose e con meno rumore. E quando si registra un video in ambienti con poca luce, il frame rate della serie Galaxy A viene regolato automaticamente per creare video nitidi e luminosi.

La modalità Ritratto migliorata cattura la profondità e i contorni del soggetto in modo più accurato grazie alla doppia fotocamera e alla potente tecnologia AI. E con la modalità Divertimento, ogni occasione può essere valorizzata con filtri ed effetti divertenti realizzati con l’obiettivo Ultra grandangolare. Per la prima volta sulla serie Galaxy A, l’opzione Rimasterizza Immagine dà nuova vita alle vecchie foto offrendo impostazioni di illuminazione e risoluzione ideali, mentre la funzionalità Gomma Oggetto rimuove elementi indesiderati sullo sfondo.

Esperienza di visione eccezionale ovunque ed in qualsiasi momento

Visualizzare lo schermo dello smartphone durante una giornata di sole può risultare complicato a causa della luce, ma l’algoritmo intelligente della nuova serie Galaxy A offre un’esperienza di visione chiara e ricca di dettagli, anche all’esterno. L’ampio schermo Super AMOLED da 6,5 pollici di Galaxy A53 5G offre anche un refresh rate di 120Hz per un’esperienza coinvolgente, mentre Galaxy A33 5G dispone di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con un refresh rate di 90Hz. Inoltre, la nuova serie Galaxy A è ora dotata di una batteria che garantisce autonomia per tutto il giorno e oltre, e della Ricarica Ultra-rapida da 25W, in modo che la visualizzazione, lo streaming e altro ancora possano durare più a lungo.

Design elegante, resistente e funzionale

La nuova serie Galaxy A è stata accuratamente concepita per essere innovativa, funzionale e sostenibile. La cornice sottile del dispositivo offre un design lineare ed elegante, mentre il design Ambient Edge fonde la fotocamera con il corpo dello smartphone senza soluzione di continuità. Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G sono dotati del resistente Corning® Gorilla® Glass 5 e della protezione all’acqua e alla polvere IP67, garantendo sicurezza e una maggiore durabilità.

Samsung ha sempre sfidato i limiti della tecnologia e continua a riflettere su come utilizzare al meglio le risorse del pianeta. Con Galaxy for the Planet, presentato nell’agosto 2021, Samsung si impegna ad attivarsi in azioni concrete a sostegno dell’ambiente per contribuire a rendere il pianeta più sostenibile entro il 2025. Sulla base degli impegni di sostenibilità di Samsung, la serie Galaxy A rimuove il caricatore e riduce le dimensioni dell’imballaggio. Il packaging utilizza carta riciclata, mentre il dispositivo stesso è realizzato con materiali riciclati post-consumo (PCM) per i pulsanti laterali e gli slot delle schede SIM.

Oltre ai materiali, la longevità della nuova serie A è stata prolungata. Galaxy A53 5G garantisce fino a quattro generazioni di aggiornamenti di One UI e Android OS e fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Queste funzionalità permettono agli utenti di accedere al software e alle patch di sicurezza più recenti in modo da ottimizzare il ciclo di vita dello smartphone.

L’esperienza Galaxy connessa, sicura e a portata di mano

La nuova serie Galaxy A assicura che i dati e le informazioni rimangano protette al sicuro, grazie alla piattaforma di sicurezza Samsung Knox. Quando si memorizzano foto private, note e applicazioni, Area Personale offre agli utenti una cassaforte digitale criptata, in modo che soltanto questi possano accedere al suo contenuto. Utilizzando Private Share, gli utenti possono controllare esattamente chi ha accesso ai file e per quanto tempo. Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G includeranno anche il nuovo Samsung Wallet, un sistema comodo e sicuro per conservare qualsiasi cosa, dalle carte d’imbarco alle carte di credito.

Galaxy A53 5G e A33 5G si integrano perfettamente con gli altri dispositivi Galaxy per un’esperienza completa e connessa dell’ecosistema Galaxy. Le opzioni audio possono essere ampliate collegando la serie Galaxy Buds con una serie di dispositivi, tra cui Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G. Disponibile su Galaxy Buds Pro e in arrivo su Galaxy Buds2 e Buds Live, gli utenti potranno godere della tecnologia Audio 360 che offre un suono realistico, immersivo e 3D. Inoltre, quando è necessario essere produttivi, è possibile utilizzare Collegamento a Windows per connettere la nuova serie Galaxy A a un PC Windows in modo da effettuare copia e incolla, trasferire file e anche rispondere in modo semplice e diretto alle chiamate o ai messaggi.

Disponibilità

Galaxy A53 5G sarà disponibile in preordine dal 17 marzo al 31 marzo con gli auricolari Galaxy Buds Live in omaggio. Il prezzo al pubblico è di €469,90 per la versione da 6+128GB, mentre è di €529,90 per la versione da 8+256GB che sarà disponibile solo su https://www.samsung.com/it/

Galaxy A33 5G sarà disponibile dalle prime settimane di aprile ad un prezzo al pubblico consigliato di €389,90.