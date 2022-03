La Guida alla Sicurezza 2022 del Gruppo Viasat, che sarà pubblicata a breve, rivela che in Italia secondo le ultime statistiche della Polizia di Stato nel 2021 sono scomparsi 2.194 automezzi pesanti (quasi il 10% in meno rispetto all’anno precedente).

A questi vanno poi aggiunti i 5.628 furgoni rubati (9% in meno). Ogni anno, quindi, vengono rubati 7.822 mezzi di trasporto pesanti e leggeri (652 al mese, quasi 22 al giorno, praticamente 1 ogni ora), il che rappresenta una significativa perdita economica per le aziende. Questo dato mostra che il furto è ancora un fenomeno diffuso in Italia.

La Lombardia è la regione più a rischio d’Italia, con 1.470 mezzi per il trasporto di merce rubata. Seguono Puglia (1.204) e Lazio (1.116). Appena sotto il podio la Campania (1.096).

Pochi recuperi, nonostante le denunce

Sul lato dei recuperi, le notizie non sono buone. Complessivamente, solo il 41% dei veicoli rubati viene recuperato. Il recupero dei camion è di circa il 31%, ben in calo rispetto al 40% dell’anno precedente.

Un po’ meglio il dato per i furgoni: oltre il 45% viene recuperato. Il problema è che anche quando un camion viene recuperato, è già stato “ripulito” dalla merce che trasportava, causando gravi perdite economiche alle aziende.

Come possiamo prevenire questo? Oggi la telematica satellitare è uno strumento fondamentale per la lotta alla criminalità. E le soluzioni Viasat oggi disponibili sul mercato, che consentono il monitoraggio e la tracciabilità in tempo reale di autocarri, autocarri e furgoni attraverso un Centro Operativo attivo 24 ore su 24, ne sono la prova, con minori furti e una maggiore percentuale di veicoli ritrovati (oltre 80 % con il dispositivo Viasat BluTrack).