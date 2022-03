I migliori smartphone sono in fortissima promozione da MediaWorld, in questi giorni gli utenti si ritrovano effettivamente a fronteggiare una splendida campagna promozionale, con la quale riuscire a spendere poco, anche nell’acquisto di nuovi modelli.

Il meccanismo alla base della stessa, resta esattamente il medesimo che tanto abbiamo apprezzato nelle scorse settimane, ovvero gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale prevede però il pagamento, nella maggior parte dei casi, delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld ne ha per tutti: ecco quali sono i nuovi sconti

Il volantino MediaWorld convince tutti con una lunghissima serie di offerte dai prezzi decisamente concorrenziali, e sopratutto con un regalo incredibile. Gli utenti che sceglieranno di acquistare un Samsung galaxy S21 FE, potranno infatti ricevere gratis il tablet Galaxy Tab A8, dietro un pagamento complessivo di soli 679 euro (per entrambi i prodotti).

Un’occasione davvero speciale, ricordando comunque che sempre nello stesso volantino possiamo trovare Apple iPhone 13, disponibile a 939 euro, per scendere poi verso modelli decisamente più economici, quali sono Galaxy A52, Galaxy A52s o anche Galaxy A12, tutti in vendita a prezzi che non superano minimamente i 299 euro. Le migliori offerte del volantino sono raccolte per comodità a questo link, in modo da conoscere in maniera dettagliata quali sono i prezzi, che ricordiamo essere attivi sia in negozio che online, senza differenze sostanziali.