Huawei è ancora sotto sanzioni e non è in grado di creare telefoni cellulari su larga scala e, soprattutto, non è in grado di produrre smartphone con tecnologia 5G. Un’immagine di un vetro protettivo, che, secondo la fonte, ricoprirebbe lo schermo del device Huawei Mate 50 Pro, indica anche che l’azienda è pronta a produrre la nuova serie di smartphone. Se così fosse, Huawei lo farà scommettendo sulla tacca e il pannello frontale verrà trasferito da Huawei Mate 20 Pro. La fotocamera frontale e i sensori ausiliari saranno alloggiati in un notch sullo smartphone.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle specifiche tecniche di Huawei Mate 50. La linea potrebbe essere introdotta a luglio e, con l’avvicinarsi della data, le indiscrezioni in rete potrebbero rivelare le vere qualità dei nuovi prodotti. Si prevede che tutti i telefoni Huawei Mate 50 riceveranno varianti con CPU Snapdragon di punta ma senza modem 5G. I nuovi prodotti includeranno display OLED, almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria permanente, oltre alla ricarica rapida cablata e wireless.

Huawei Mate 50 Pro potrebbe essere presentato a breve

Le vendite di cellulari delle aziende cinesi sono più che raddoppiate all’inizio di questo mese. Se gli smartphone di Apple, Samsung e persino Xiaomi sono andate a ruba tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, in seguito sono rimaste sul mercato le versioni più economiche di Huawei, Honor, Oppo, Vivo e Realme.

Secondo gli esperti, le vendite di smartphone cinesi sono aumentate di circa il doppio dal 28 febbraio al 13 marzo, con i modelli Huawei che sono i più popolari: le vendite sono aumentate del 300 percento, Oppo e Vivo del 200 percento, ZTE del 100 percento e Realme dell’80 percento . Le vendite di Xiaomi non sono state incluse perché dalla fine dello scorso anno c’è stata una carenza di modelli di questo produttore nella rete di distribuzione.

Gli esperti ritengono che l’aumento dei prezzi provocherà una generale riduzione dell’interesse per lo shopping nel prossimo futuro. Alcune aziende hanno già segnalato una riduzione delle vendite di smartphone: i prezzi dei modelli sono aumentati del 30% in un mese.