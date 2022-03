A maggio 2022, la società leader mondiale di pneumatici Hankook Tire lancerà iON, la sua prima famiglia di pneumatici appositamente progettati per veicoli elettrici premium ad alte prestazioni.

Adottando questo approccio, l’azienda vuole dare un contributo decisivo dal punto di vista della scelta degli pneumatici per promuovere la mobilità e la transizione verso veicoli a emissioni zero. Le caratteristiche dei nuovi pneumatici iON includono una resistenza al rotolamento ulteriormente ridotta, in particolare caratteristiche di rumore di rotolamento inferiori e un’elevata resistenza.

Lo pneumatico Hankook Ventus iON A sarà disponibile come versione per tutte le stagioni.

“Con l’introduzione di questa nuova famiglia di pneumatici iON, la nostra azienda sta tenendo sempre più in considerazione la domanda in rapida crescita di veicoli elettrici e la relativa necessità di pneumatici adatti, anche in termini di necessità di sostituzioni. Con una migliore autonomia per carica della batteria, questo nuovo la generazione di pneumatici aiuterà a ottimizzare ulteriormente l’efficienza dei veicoli elettrici nell’uso quotidiano“, ha affermato Sooil Lee, CEO e Presidente di Hankook Tire & Technology.

Poiché gli pneumatici Hankook iON consentono di percorrere più chilometri per carica della batteria rispetto agli pneumatici standard, possono anche dare un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 del traffico stradale.

Un trasporto smart

Hankook ha contrastato il peso dei veicoli elettrici, causata dalla massa notevole delle batterie di trazione, con una maggiore capacità di carico. Inoltre, le fibre aramidiche ultra resistenti contrastano efficacemente le forze di deformazione causate dalla coppia particolarmente elevata nei veicoli elettrici.

La mescola del battistrada, che presenta un’elevata percentuale di resina naturale, garantisce anche una durata migliore e un’usura ridotta. Un’altra caratteristica speciale del nuovo composto è l’elevata percentuale di oli naturali. Questo non solo rende i prodotti iON più sostenibili nel complesso, ma ha anche un effetto positivo sul chilometraggio degli pneumatici.