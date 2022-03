Fastweb Mobile Light: promo a 5,95 euro prorogata, ecco quando scadrà

Questa è una di quelle occasioni che capitano una volta nella vita, pertanto vi consigliamo di aprire bene le orecchie. Ricordate la vecchia promozione Fastweb Mobile Light che a 5,95 euro regalava Giga, minuti e tanto altro? Ecco, si diceva che questa sarebbe stata tolta da un momento all’altro, e invece è stata prorogata fino al 31 Marzo 2022.

Fastweb Mobile Light: tutti i dettagli sulla promozione

Cosa offre la promo Fastweb Mobile Light? Essa innanzitutto prevede:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 100 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 50 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G.

di traffico dati fino alla velocità del 5G. Tariffa mensile pari a 5,95 euro .

mensile pari a . Disponibilità per tutte le tipologie di clienti. Chi la attiverà in convergenza con un’offerta di rete fissa dovrà sottoscrivere obbligatoriamente il servizio Ricarica Automatica .

per tutte le tipologie di clienti. Chi la attiverà in convergenza con un’offerta di rete fissa dovrà sottoscrivere obbligatoriamente il servizio . Chi attiverà l’offerta in convergenza con la rete fissa potrà avere 150 GB di traffico dati al mese alla tariffa totale di 7,95 euro al mese.

L’unica cosa che manca è il 5G.

Come dicevamo, in ogni caso di attivazione online o da Servizio Commerciale 146, i clienti devono sostenere una spesa iniziale pari a 15,95 euro, di cui 5,95 euro per la prima ricarica e 10 euro di costo della nuova SIM. In caso di esaurimento dei Giga inclusi durante il mese, invece il cliente può decidere se bloccare la navigazione fino al mese dopo o comprare 1 Giga Extra a 6 euro.

Per il resto con la tariffa in questione si può arrivare ai numeri di rete fissa dei seguenti Paesi: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria.