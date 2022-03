Gli sconti che Euronics ha recentemente deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono assolutamente invitanti, e pronti a far risparmiare tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone, o un prodotto di tecnologia generale.

Il volantino, tuttavia, presenta limitazioni importanti da un punto di vista territoriale, poiché gli acquisti non possono essere effettuati in egual misura sull’intero territorio, ma solo ed esclusivamente presso negozi di proprietà di soci specifici (e nemmeno sul sito ufficiale). Coloro che sceglieranno di acquistare, tuttavia, potranno fare affidamento sulla rateizzazione senza interessi, nel momento in cui dovessero effettivamente spendere più di 199 euro.

Euronics: le nuove offerte vi lasceranno di stucco

Occasioni davvero da non credere vi attendono in questi giorni da Euronics, sebbene nella maggior parte dei casi si trattino di sconti legati a smartphone appartenenti alla fascia media della telefonia mobile. In particolare, segnaliamo la presenza di due modelli tendenti verso i top di gamma, quali sono Xiaomi 11T Pro e Honor 50, entrambi disponibili all’acquisto a soli 599 euro.

Le alternative sono incluse nel nuovo volantino, e vanno a toccare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 9C, Honor 50 Lite, Redmi Note 11S, Galaxy A52s o TCL 305. Tutti i modelli in questione sono decisamente più economici, ricordando ad ogni modo che sono distribuiti alle solite condizioni di vendita, quali corrispondono a no brand con garanzia di 24 mesi. Ogni altra informazione in merito al volantino, è rimandata al sito ufficiale.