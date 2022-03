Gli sconti attivati da Esselunga possono davvero far sognare gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, come anche smartphone di fascia medio-alta.

In occasione dell’inizio della Primavera, l’azienda ha difatti pensato di proporre una soluzione ricca di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, con prezzi alla portata praticamente di tutti. Gli acquisti, come al solito del resto, devono necessariamente essere completati in negozio, non sul sito ufficiale, senza però limitazioni e vincoli particolari da un punto di vista territoriale.

Esselunga: occasioni e prezzi assurdi per tutti gli utenti

Le migliori occasioni del volantino Esselunga sono legate a prodotti che hanno poco a che vedere con il mondo della telefonia mobile, se non nel caso di un accessorio dalla qualità superiore alle aspettative. Stiamo parlando delle ottime Samsung Galaxy Buds Live, un prodotto da poco lanciato sul mercato italiano, il cui prezzo comunque si aggira sui 95,40 euro, ed in grado di garantire prestazioni di altissimo livello.

L’altro prodotto di tecnologia coinvolto nella campagna di Esselunga, è il Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno da 2,5 pollici, in vendita a 39 euro circa nella sua variante da 1TB. Il modello in questione presenta connettività fisica USB 3.0, ed è il classico hard disk (no SSD), dalle buone prestazioni generali. Entrambi i dispositivi, lo ricordiamo, possono essere acquistati solamente in negozio, senza differenze particolari in termini regionali. Se volete conoscerli da vicino, collegatevi subito qui.