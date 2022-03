Un anno dopo il suo lancio nel primo giorno di primavera del 2021, Dacia celebra il primo anniversario di Spring, la sua prima auto elettrica al 100%, più conveniente tra i veicoli elettrici. Sarà un anniversario unico. In onore di questa occasione speciale, Dacia ha deciso di farsi un nome nel mondo degli esport. Il brand ha utilizzato la piattaforma Rocket League, un popolare videogioco, per creare il “Dacia Spring Electric Tournament”. Questa esperienza è stata sviluppata per comunicare con le generazioni più giovani, ancora più consapevoli delle sfide associate al trasporto sostenibile.

Con oltre 60.000 Spring ordinate in meno di un anno, l’auto è un successo innegabile. Simboleggia la motivazione di Dacia nel democratizzare la mobilità elettrica. Questo vale soprattutto per i giovani. Dacia ha reso il suo concept ancora più accessibile alle giovani generazioni utilizzando i codici di Rocket League. “Dacia Spring Electric Tournament” è un torneo creato da Dacia su Rocket League. Aperto a tutti, in squadre da tre, il torneo si svolgerà dal 5 al 24 aprile. Ciascun membro della squadra vincitrice riceverà un premio di € 5.000, oltre a un periodo di prova di 4 settimane di un’auto Dacia Spring. Attraverso questa attivazione unica, che celebra il primo anniversario della Spring, Dacia si rivolge direttamente alle nuove generazioni. Il brand vuole comunicare in modo diverso le sfide in campo elettrico con un messaggio forte: la mobilità elettrica è accessibile a tutti, anche nei videogiochi. Per la registrazione basta entrare qui.