WindTre si deve allineare agli altri operatori nel campo della telefonia. Il provider arancione vuole assicurare a tutti i suoi abbonati le migliori soluzioni nel campo della telefonia mobile e per questo ha rivisto in parte le sue tariffe.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

In linea con le direttive di altri operatori come TIM e Vodafone, anche WindTre ha messo ora in atto una duplice modifica ai suoi prezzi. Gli abbonati che sono interessati da questa rimodulazione dei costi sono i vecchi clienti di 3 Italia. Il provider, in controtendenza alle precedenti iniziative di genere, ha deciso di non rincarare i costi direttamente sulle ricaricabili ma di applicare nuove condizioni per i servizi.

Al momento del rinnovo dell’offerta, in caso di mancato credito per procedere per il rinnovo automatico, i clienti di WindTre avranno soglie senza limiti per le chiamate, gli SMS e Giga internet per un giorno. Il costo di questo pacchetto sarà di 0,99 euro. Il bonus dei consumi illimitati rinnovato in automatico per un secondo giorno, sempre in caso di mancato rinnovo della propria tariffa. Il blocco del traffico del gestore arancione partirà dal terzo giorno. I clienti saranno chiamati a restituire la quota anticipata per i consumi illimitati alla prima ricarica utile.

Altra novità per gli utenti di WindTre è quella della connessione internet. Gli abbonati, infatti, riceveranno in tale circostanza un Giga extra per la navigazione di rete, in caso di esaurimento preventivo dei consumi di rete. Anche in questo caso il prezzo una tantum è di 0,99 euro.