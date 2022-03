L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di chiudere la commercializzazione di un’offerta molto interessante, fortunatamente però ne rimangono tante altre ugualmente convenienti.

Al momento l’operatore promuove principalmente l’offerta Special a 7.99 euro al mese, mentre quella chiusa è la Very 9.99 MNP. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile chiude l’offerta 9.99 MNP

L’offerta Very Special comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 7,99 euro al mese. Questa offerta può essere attivata dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Insieme a questa, per questo target di clienti, troviamo anche offerte da 5.99, 6.99 e 9.99 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero sono disponibili sempre offerte da 5.99 e 9.99 oltre alla Special GA. Quest’ultima comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 7,99 euro al mese con un costo di attivazione di 1,99 euro.

Dal 5 marzo 2022, salvo eventuali cambiamenti, Very Mobile ha deciso di offrire in commercio Very 4,99 BTL a 4,99 euro al mese esclusivamente nei punti vendita aderenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia se si proviene da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Questa offerte prevede invece minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 4,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.