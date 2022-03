Unicredit: a rischio tutti i vostri soldi, truffa milionaria in corso

Secondo quanto riportato durante le ultime ore dalle testimonianze dirette di diversi clienti del gruppo Unicredit, ci sarebbe una truffa in corso. Questa starebbe avendo luogo soprattutto mediante gli indirizzi e-mail, verso i quali verrebbe recapitato un messaggio molto ambiguo.

Si parlerebbe di problematiche legate ai conti correnti Unicredit, le quali sarebbero risolvibili ed evitabili solo inserendo le credenziali di accesso e sistemando il tutto dall’interno. Quello a cui tutti saranno reindirizzati però non sarà il sito ufficiale di Unicredit, ma solo un portale che acquisirà in maniera diretta i vostri dati consegnandoli ai truffatori.

Unicredit: le vostre credenziali sono a rischio, non fidatevi assolutamente del messaggio sottostante

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT