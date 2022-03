Dallo scorso 14 marzo 2022 l’operatore Tim ha iniziato a proporre, solamente ad alcuni utenti, l’offerta denominata Special Edition al prezzo di 9.99 euro al mese.

I clienti in questione, per la precisione, sono tutti i dipendenti Generali, in possesso di alcuni codici coupon dedicati. Andiamo a scoprire cosa propone nel dettaglio l’offerta.

Tim Special Edition a meno di 10 euro al mese

L’offerta Special Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, validi per il traffico nazionale e per quello generato in Roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi UE, SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, validi per il traffico nazionale e per quello generato in Roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi UE e 50 GB di traffico internet mobile 4G di cui 7 Giga validi anche nei Paesi UE. Il profilo base TIM Base19, i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e servizio Tim Safe Web Plus inclusi senza costi aggiuntivi.

Il costo di attivazione previsto è di soli 19 euro per i già clienti TIM. Per i nuovi clienti TIM il costo di attivazione, invece, è di 5 euro oltre il costo della nuova Sim ricaricabile di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Il cliente TIM è tenuto ad utilizzare l ‘offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale.

In fase di attivazione online, è possibile scegliere se attivare o meno il servizio TIM Sempre Connesso, in ogni caso disattivabile successivamente. Con il servizio in questione, in caso di esaurimento del credito è possibile continuare ad effettuare traffico voce, SMS e dati in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, senza limiti fino a un massimo di 2 giorni consecutivi al costo di 90 centesimi di euro al giorno. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire altre offerte.