Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve fare attenzione è senza alcun dubbio quello dei malwares, i piccoli software dannosi infatti risultano a dir poco problematici in quanto pullulano nel web e sono pronti a infettare ogni tipologia di dispositivo che gli capita a tiro, nel tentativo di appropriarsi del maggior numero di dati possibili e utili per vari reati.

Per diffondersi i piccoli software sfruttano delle banalissime applicazioni definite droppers, le quali altro non sono che software spacciati come legittimi i quali però non appena avviato assumono il controllo del dispositivo, iniziando a copiare tutto ciò che può risultare utile al loro creatore.

Onde evitare di incappare in questa tipologia di software il consiglio è quello di installare app sempre e comunque dagli stores ufficiali ove vengono condotti controlli periodici.

App malware