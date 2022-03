Se Samsung confermerà il design di Galaxy A33 5G anticipato in queste ore da Evan Blass su Twitter, potremmo dire che il nuovo medio di gamma coreano era “ufficiale” già da diversi mesi.

L’indiscrezione completa di render e specifiche come se fosse una presentazione ufficiale arriva poche ore prima dell’evento Awesome di domani 17 marzo, dal quale dovrebbero venir fuori Galaxy A73 e Galaxy A53 oltre, appunto, a Galaxy A33 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy A33 5G: ecco le caratteristiche

Se il quadro tecnico filtrato attraverso i rumor dovesse essere confermato, Galaxy A33 5G si proporrebbe al mercato come un prodotto equilibrato: il display, con i suoi 90 Hz, non fa gridare al miracolo, ma il parco fotocamere è completo, ci sono l’audio stereo, una batteria abbondante e soprattutto l’impermeabilità certificata IP67 che è una mosca bianca per la fascia di prezzo. Insomma, si annuncia come un prodotto interessante che può contribuire a rafforzare la presenza di Samsung nel segmento “di mezzo”.

Troviamo uno schermo Super AMOLED Infinity U (notch a goccia per la fotocamera selfie) da 6,4 pollici Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 412 pixel per pollice) a 90 Hz, protetto da vetro Gorilla Glass 5, processore Samsung Exynos 1280, octa core a 2,4 GHz di frequenza massima (base a 2 GHz) con GPU Mali-G68 MP4 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, non sappiamo se espandibile o meno.

Sul retro dispone di 4 fotocamere rispettivamente da 48 megapixel il sensore principale, 8 megapixel il sensore ultra wide, 5 megapixel il macro ed infine 2 megapixel quello di profondità. La fotocamera frontale è invece da 13 megapixel. Samsung Galaxy A33 5G verrà annunciato con ogni probabilità nel corso dell’evento programmato per domani. Sarà lanciato nelle colorazioni nera, bianca, blu e pesca e, sempre secondo i rumor, in un’unica configurazione di memoria intorno ai 379 euro circa.