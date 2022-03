La casa automobilistica di Mercedes-Benz venerdì ha confermato i piani per costruire un impianto per il riciclaggio delle batterie in Germania, parte di una piano adottato anche dalle altre case automobilistiche nel tentativo di ridurre l’uso delle scarse materie prime necessarie per i veicoli elettrici.

La costruzione dell’impianto, che avrà luogo nella città di Kuppenheim, avverrà in due fasi.

In una prima fase, entro il 2023 verrà costruito un impianto per lo smantellamento meccanico, ha affermato la società, aggiungendo che la lavorazione idrometallurgica dei materiali delle batterie inizierà dopo.

L’impianto dovrebbe avere una capacità annuale di 2.500 tonnellate, ha affermato Mercedes-Benz, aggiungendo che i materiali recuperati sarebbero stati utilizzati per produrre più di 50.000 moduli batteria per i nuovi modelli Mercedes-EQ.

Le parole dell’azienda

“Con il nostro nuovo impianto di riciclaggio presso la sede di Kuppenheim, stiamo aumentando il tasso di riciclaggio a oltre il 96%, ampliando al contempo le nostre competenze nell’area della creazione di valore delle batterie“, ha affermato Joerg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz.

“Attraverso iniziative di collaborazione mirate con partner high-tech in Cina e negli Stati Uniti, stiamo globalizzando la nostra strategia di riciclaggio delle batterie e compiendo un passo decisivo verso la chiusura del ciclo di riciclaggio della mobilità elettrica”.

Proprio perche’ la produzione di batterie sia una priorità significativa nell’industria automobilistica, anche Ford e Toyota stanno investendo miliardi nella produzione. Tuttavia, il mercato del riciclaggio delle batterie per i trasporti è in crescita e si prevede che genererà 10,3 miliardi di dollari entro il 2030.

Ford e Volvo stanno anche partecipando a un programma di riciclaggio di veicoli elettrici in California da parte di Redwood Materials, che intende anche rimettere in produzione le batterie riciclate. Battery Resourcers aprirà quello che si dice sarà il più grande impianto di riciclaggio delle batterie del Nord America entro la fine dell’anno.