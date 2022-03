Vivo rilascia il suo nuovo smartphone, il Vivo Y76 5G, un medio gamma concreto che è stato una piacevole sorpresa, con qualche MA. Questo device potrebbe non avere tutti i campanelli e i fischi di un’ammiraglia molto più costosa, ma il Vivo Y76 5G offre prestazioni solide, soprattutto per i giochi. Inoltre, l’ampio display da 6,58 pollici, l’archiviazione microSD, il 5G e il modulo NFC.

Display e design

Lo smartphone offre un semplice pannello LCD IPS da 6,58 pollici con un layout dal design elegante. Peccato veramente per il notch a goccia, uno stile che andava di moda un paio d’anni fa ormai. Quindi, i colori e il contrasto sono nella media per questo tipo di schermo, la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz e la densità media, dei pixel. Peccato per la luminosità di 460 nits, non ottimale sotto i raggi diretti del sole. Inoltre, il telefono non ha funzionalità come la protezione del Gorilla Glass o il supporto dei contenuti in HDR. Nel complesso, l’esperienza dello schermo è moderata.

Nei recenti telefoni Vivo, lo schema del modulo della fotocamera brilla ovunque. Oltre a questo, Vivo è noto per il suo layout dal design elegante. Maggiore focus è stato dato alla realizzazione della scocca, rivestita di una verniciatura opaca che aiuta a trattenere le “ditate”, ma non fa miracoli. Inoltre, la verniciatura incorpora dei micro cristalli per donargli un design più moderno, qualcosa che probabilmente verrà apprezzato soprattutto da un pubblico femminile. Due le colorazioni disponibili: Cosmic Aurora e Midnight Black (come quello che abbiamo noi in prova).

Lo spessore del telefono è di 7.8 mm, rendendolo lo smartphone più sottile di casa Vivo, il che si traduce con il peso ridotto di 175 grammi. In breve, otterrai un’esperienza leggera da questo telefono che è veramente facile da maneggiare e comodo da usare.

Prestazioni e batteria

La potenza di elaborazione dello smartphone è la spina dorsale, poiché tutto viene gestito attraverso il chipset e ogni componente si basa su di esso. Il Vivo Y76 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 700. Con questo chipset, il telefono può raggiungere una velocità di clock fino a 2,2 GHz nella situazione ideale.

Con questa configurazione, non avrete alcun problema nel multitasking, anche la memoria interna e la capacità della RAM sembrano sufficienti poiché qui trovate 8 GB, accompagnati da uno storage da 128 GB. Oltre a questo, otterete anche un’unità di archiviazione secondaria ibrida nello sportellino della SIM. Ottima la connettività 5G, in quanto otterrete una super velocità ad inetrnet.

L’esperienza del software sul Vivo Y76 arriva con un’opinione mista poiché tutto viene gestito tramite il supporto dell’interfaccia utente di Funtouch 12. Riceverai numerose opzioni di personalizzazione come sfondi, widget e molte altre cose sulla skin di Android 11. Tuttavia, noterete bloatware nell’interfaccia che potrebbero disturbare l’esperienza d’utilizzo.

Il Vivo Y76 potrebbe non risaltare molto nel reparto batterie in quanto ne è dotato di una Li-Po da 4100 mAh. Anche se sembra insufficiente, è uno dei motivi per cui stai acquistando un telefono sottile e leggero. Tuttavia, tenendo conto del tipo di dispositivo e quale è la fascia di prezzo, possiamo dire che è in linea con la concorrenza e fa il suo dovere. Inoltre, abbiamo la ricarica rapida a 44 W che offre un leggero vantaggio poiché il device può raggiungere il 70% in meno di mezz’ora.

Comparto fotografico

Qui abbiamo una camera principale da 50 MP con sensore Samsung JN1, una macro da 2 MP e un’altra camera da 2 MP per l’effetto bokeh. Allo stesso tempo, sullo schermo frontale è presente la selfie camera da 16 MP.

Per quanto riguarda l’elaborazione delle immagini, il Vivo Y76 fornisce un risultato nella media. Riceverai foto decenti con un’illuminazione adeguata per le foto diurne. Tuttavia, la stessa cosa non si può dire per la modalità notturna poiché il software AI a volte non riesce a ottenere l’esposizione corretta dell’immagine. Ci sono modalità come: panorama, ritratto, professionale, ecc.

Con questo dispositivo, potrete scattare foto dei vostri momenti di vita senza alcun problema. Inoltre, il livello di saturazione del colore della foto si fonde equamente con il tono della pelle, grazie al supporto AI dedicato. Infine, ma non meno importante, parliamo della sezione video. In vivo Y76, otterete una scelta di registrazione 1080p stabilizzato. Quindi, aspettarsi qualcosa di sbalorditivo sarebbe fantastico, anche se la registrazione 4K non è possibile.

Tuttavia, abbiamo trovato molto carine ed interessanti gli adesivi AR, la modalità bellezza e la modalità pose. Tutte opzioni che saranno molto apprezzate sicuramente da un pubblico femminile.

Conclusioni e prezzi

A parte le caratteristiche e le specifiche principali, questo samrtphone non aveva caratteristiche speciali che lo distinguessero dalla concorrenza. Tuttavia, la ricarica rapida può dare un vantaggio competitivo. Ma le restanti comunicazioni e caratteristiche dei sensori sono disponibili anche in altri telefoni.

Il Vivo Y76 arriva sul mercato ad un prezzo di circa 330 euro.