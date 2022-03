Nel 2022 sta cambiando tutto: dalle vecchie liste di serie tv e film, ai costi degli abbonamenti per gli utenti di Netflix. Ma perché ci sono così tanti mutamenti? È forse giunto il momento di cambiare aria? Ecco cosa sta accadendo e cosa succederà.

Netflix: i nuovi costi in Italia e nel mondo

Dopo aver aumentato il prezzo dei suoi abbonamenti negli Stati Uniti e in Canada, Netflix ha rivisto il listino anche per gli abbonati nel Regno Unito e in Irlanda.

Il piano Base ha visto un leggero aumento mentre c’è un più deciso rincaro, di circa 3 euro, per il piano Premium.

Secondo Ampere Analysis, Netflix conta circa 14 milioni di abbonati nel Regno Unito e 600.000 in Irlanda. Il pacchetto più popolare è l’abbonamento Standard, che offre streaming in qualità HD con accesso da due dispositivi: tale piano prima costava 8 euro e ora passa a 9 euro.

Questa modifica si applica immediatamente ai nuovi abbonati, mentre coloro che hanno già un abbonamento in corso riceveranno una notifica 30 giorni prima che i nuovi prezzi entrino in vigore.

I prezzi più elevati consentiranno a Netflix di “continuare a investire nelle migliori produzioni britanniche e di offrire un’ampia varietà di spettacoli e film di qualità curati“, si legge in un comunicato del gruppo.

I contenuti prodotti in UK includono successi come The Crown, Bridgerton ed Emily in Paris.

Se Netflix ha scelto di ritoccare i suoi piani di abbonamento in Paesi così strategici, non è certo da escludere che gli aumenti raggiungano presto anche l’Italia. Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma non è escluso un intervento nelle prossime settimane.

Al momento nel nostro Paese il piano Base costa 7,99 euro, quello Standard 12,99 euro e il Premium 17,99 euro al mese.