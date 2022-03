Intesa Sanpaolo: chiusi conti improvvisamente e soldi persi, ecco in che modo

Intesa Sanpaolo risulta uno dei profili maggiormente interessati dei truffatori, i quali infatti ne sfruttano il nome per riuscire a fare breccia nelle difese degli utenti e dei clienti del nostro istituto bancario.

Da diversi mesi infatti è abbastanza ricorrente trovare all’interno della propria e-mail un messaggio da parte del colosso. Sappiate ovviamente che gli avvisi in questione raramente provengono da Intesa Sanpaolo, banca che infatti comunica con gli utenti solo ed esclusivamente attraverso l’applicazione di home banking della società. In questo caso il testo incriminato farebbe addirittura credere che ci sarebbe in atto un blocco delle funzionalità del proprio conto corrente. Per risolverlo, inviterebbe gli utenti ad inserire le credenziali di accesso ed accedere ad una pagina che non sarà quella della banca. Così i vostri dati finiranno nelle mani di ignoti in poco tempo.

Intesa Sanpaolo: la nuova truffa riesce a ingannare tantissimi clienti in poco tempo

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :