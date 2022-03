L’ingresso nel mercato della telefonia fissa non manda certo in secondo piano le promozioni che Iliad ha pensato per la telefonia mobile. In questo senso, gli abbonati avranno ancora a loro disposizione una tariffa vantaggiosa come la Giga 120. Questa ricaricabile a soli 9,99 euro garantisce consumi illimitati per chiamate ed SMS con 120 Giga per internet.

Iliad non ha rivali nel campo della telefonia anche in questo mese di marzo. Il provider francese torna a far parlare di sé, grazie ad una rivoluzionaria novità. Dopo tanta attesa, i clienti del gestore transalpino potranno ora beneficiare anche delle prime tariffe per la Fibra ottica.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La Giga 120 rappresenta un’occasione unica nel campo della telefonia mobile, anche grazie ai suoi tre servizi a costo zero.

Tutti gli abbonati che decidono di sottoscrivere una tariffa con il gestore francese ad esempio potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso l’estero. Le telefonate verso amici e parenti in oltre sessanta nazioni in giro per il mondo non prevedono alcun costo extra rispetto a quello base della ricaricabile.

I clienti di Iliad potranno contare anche sulla segreteria telefonica, sempre a costo zero. Andando contro una politica commerciale comune a TIM, Vodafone e WindTre, il gestore francese non prevede alcun costo extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

La sorpresa più importante per la Giga 120 e per tutti i clienti che optano per tale tariffa è comunque il servizio 5G a costo zero. Tutti gli abbonati potranno navigare in internet con le reti di ultima generazione completamente gratis.