Fiido ha presentato il suo primo scooter elettrico, Beast. Uno scooter elettrico ad alte prestazioni per off-road e strada. Fiido impatta così sul mercato degli scooter elettrici con l’uscita del suo Beast, nonostante ci sia ancora molta concorrenza nel campo degli e-scooter, ma cosa rende Fiido così fiduciosa?

Dopo aver approfondito, abbiamo scoperto che Beast è una nuova creatura che combina in modo innovativo l’e-scooter e il go-kart, con un design che non abbiamo mai visto sul mercato degli e-scooter.

La modalità scooter è la migliore per il fuoristrada mentre la modalità go-kart è più adatta per la pista e per la strada. Come è possibile vedere, la possibilità di cambiare rapidamente la modalità utilizzo beneficia del sistema di regolazione multi-angolo brevettato di Fiido.

Beast può contare su una grande batteria da 48 V 1536 Wh, il tutto in configurazione massima, ottenendo un’autonomia pari a 70 km in modalità dual drive e un’autonomia fino a 100 chilometri in modalità single drive.

Doppio motore ad alta velocità da 1300 W (potenza: F500 W, R800 W) per affrontare facilmente una pendenza fino al 40% e pneumatici fuoristrada da 11 pollici possono offrire un’aderenza e una durata migliori.

La velocità massima di 48 Km/h, il sistema a doppia sospensione e il doppio sistema di freno idraulico soddisfano pienamente i desideri degli assidui frequentatori dell’off-road.

Lo scooter è dotato di illuminazione LED anteriore e posteriore. La costruzione in lega di magnesio mantiene un design del telaio fluido e un peso di soli 36,5 kg, che risulta abbastanza leggero per uno scooter elettrico fuoristrada.

Beast viene venduto ad un prezzo di di 2399 dollari, ma arriverà in pre-ordine su Indiegogo il 17 marzo, alle 12:00 ad un prezzo di 1599 dollari.