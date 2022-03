I prezzi sono assolutamente concorrenziali da Expert, data la presenza di nuovi sconti specialissimi su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica comunque di riuscire ad accedere ai migliori prodotti, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il meccanismo che regola la campagna promozionale non si discosta assolutamente da quanto siamo già stati abituati a vedere in passato, ovvero la disponibilità degli sconti in ogni negozio sul territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso, tuttavia, da non trascurare la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello di spesa effettivamente raggiunto.

Expert: la nuova campagna promozionale è incredibile

La campagna promozionale di Expert riserva piacevoli sorprese a tutti gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, più che altro legato alla fascia intermedia della telefonia mobile. I modelli in vendita, infatti, rientrano più che altro entro i 400 euro di spesa, con il massimo raggiunto dallo Xiaomi 11 Lite, disponibile a 349 euro.

Le restanti offerte sono legate a Vivo Y76, Motorola E7i Power, Wiko Y62 Plus, Realme GT Master Edition, Vivo Y33s, Realme C25Y, Galaxy A52 o anche Realme 8i e similari. Tutti i modelli elencati sono in vendita alle normali condizioni, ovvero sono completamente sbrandizzati, e presentano la classica garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti.