Gli smartphone sono come al solito al centro delle più interessanti campagne promozionali dei rivenditori di elettronica, e non solo; Esselunga sta cercando in tutti i modi di recuperare il terreno nei confronti delle rivali, proponendo una soluzione veramente ricchissima di prezzi abbordabili.

Nel momento in cui volete acquistare un nuovo prodotto di tecnologia con Esselunga, dovete comunque sapere che gli acquisti possono essere effettuati solamente recandosi in negozio, ma senza dover sottostare a vincoli o differenze regionali particolari. In parallelo, tutti i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre alla perfezione ogni singolo difetto di fabbrica.

Esselunga: scoperti nuovi sconti assurdi

Grazie al nuovo volantino esselunga, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di mettere le mani su una coppia di prodotti dall’elevatissimo interesse commerciale. Il primo è un accessorio, da tempo presente sul mercato, ma comunque ancora pronto e performante, stiamo parlando delle Samsung Buds Live, in vendita precisamente a soli 95,40 euro, utilizzabili con qualsiasi smartphone in commercio.

L’alternativa è un hard disk portatile, stiamo parlando del Toshiba Canvio Basics, un prodotto disponibile nella sua variante da 1TB, in vendita a soli 39 euro, con caratteristiche standard per modello dello stesso tipo: 5400RPM e collegamento tramite USB 3.0. Entrambi i prodotti possono essere acquistati nei negozi in Italia, senza differenze o vincoli legati alle scorte, per maggiori informazioni in merito, collegatevi subito qui.