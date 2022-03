Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata a servizi e prodotti energetici avanzati, ha annunciato oggi di aver aderito per il secondo anno consecutivo all’organizzazione no profit CDP, Disclose Insight Action come Gold Accredited Climate Change Solutions Provider.

L’accordo di partnership rinnovato quest’anno è volto a migliorare l’accesso delle aziende alle soluzioni di energia rinnovabile. In qualità di fornitore di CDP Global Gold Accredited Solutions, Enel X può assistere le aziende nel tracciare e ridurre le proprie emissioni dirette e indirette.

“Questa partnership sottolinea il nostro incessante lavoro insieme verso il raggiungimento di una società Net-Zero veramente sostenibile”, ha affermato Francesco Venturini, CEO di Enel X.

“Attraverso questo sforzo congiunto, aiutiamo i nostri clienti business a soddisfare le loro esigenze. I nostri continui sforzi supportano le aziende nella crescita di opportunità sostenibili mentre compiono passi essenziali verso un futuro pulito ed elettrificato”.

Un progetto volto a durare nel tempo

Enel X può contare su team specializzati di consulenti che possono aiutare le aziende a pianificare roadmap per l’energia sostenibile su misura, che si integrano perfettamente con il corporate design dello specifico business. Dalla strategia e implementazione, fino all’ottimizzazione, Enel X offre un servizio a 360° dalla rendicontazione delle emissioni e dalla strategia di decarbonizzazione alla sua esecuzione e implementazione.

L’approccio modulare dell’azienda consiste in un’ampia gamma di servizi di consulenza: dalla raccolta di dati, al calcolo delle emissioni di gas serra (GHG), al monitoraggio e al reporting ai workshop sulle energie rinnovabili, alla definizione della roadmap del carbonio e relativa attuazione.

CDP, l’organizzazione no-profit globale che gestisce il sistema globale di divulgazione ambientale, ha confermato Enel X nella sua rete di partner Gold considerando la missione condivisa di supportare le imprese nella riduzione della propria impronta di carbonio.

L’azienda applicherà le proprie competenze energetiche e incoraggerà le aziende a gestire il proprio impatto ambientale in modo più prudente, consapevole e intelligente, esternalizzando le soluzioni innovative e sostenibili di Enel X.