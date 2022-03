Coop e Ipercoop fanno felici tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, arrivano infatti prezzi decisamente più bassi del normale, applicati su modelli dall’elevatissimo interesse commerciale.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per milioni di utenti, in questo modo gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio, riuscendo ad avere la possibilità di accedervi tramite il punto vendita più vicino alla propria residenza, senza alcuna difficoltà, o differenza di prezzo finale.

Coop e Ipercoop: le offerte sono veramente assurde

Tantissime occasioni sono alla portata degli utenti che vorranno acquistare un nuovo smartphone di fascia bassa da Coop e Ipercoop, o meglio con una spesa che non superi i 330 euro necessari per l’acquisto dello Xiaomi 11 Lite (in questo caso brandizzato TIM).

Gli altri modelli inclusi nel volantino, sono ancora più economici del precedente, e vanno effettivamente a toccare soluzioni del calibro di Galaxy A12, il cui prezzo si aggira sui 159 euro, come anche Galaxy A22, disponibile all’acquisto a soli 199 euro. Tutti i dispositivi, lo ricordiamo, possono essere acquistati alle normali condizioni di vendita, ovvero sono disponibili completamente no brand, con garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.

Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza non dovrebbero terminare prima del previsto, o della data di scadenza della campagna promozionale stessa. I dettagli li trovate raccolti in esclusiva nelle pagine che sono disponibili sul sito ufficiale.