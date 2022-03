Buono Amazon: cosa aspetti? Vodafone ora ti regala 100 euro grazie a questa promo!

Sei già iscritto alle tariffe di Vodafone? No? Allora è il momento di rimediare, perché grazie a questa promozione la compagnia telefonica vi regalerà un buono Amazon da 100 euro! Non ci credete? Continuate a leggere e lo scoprirete con i vostri occhi.

Buono Amazon: i tutti i dettagli sulla nuova promo

Ovviamente per poter accedere alla grande promo dovete necessariamente attivare una delle offerte FWA proposte nell’ultimo periodo dall’operatore rosso. Dopodiché il buono verrà erogato come codice alfanumerico tramite email, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta. A questo punto basterà accedere a tale link col vostro account Amazon, e il gioco è fatto. Il buono Amazon da 100 euro si potrà riscattare in pochi istanti.

Nel paragrafo precedente abbiamo nominato l’FWA. Di cosa si tratta? Sostanzialmente è la tecnologia fibra mista radio messa a disposizione da Vodafone. In parole più semplici, un tipo di collegamento contrassegnato dal bollino giallo e che offre una velocità massima di connessione in download di almeno 100 Mega. Tra le varie proposte, vi è la Vodafone Casa Wireless a soli 24,90 euro al mese. Se invece avete bisogno di chiamate gratis, ciò che vi consigliamo è di attivare la Vodafone Casa Wireless+. In tal caso il canone mensile è di 27,90 euro al mese.

In ogni caso c’è un contributo iniziale richiesto pari a 6 euro per 24 mesi, già incluso nel canone mensile dell’offerta. Qualora si decidesse di non rinnovare il contratto dopo il 1° mese e prima del 24° mese, bisognerà comunque pagare le rate residue. Inoltre verranno richiesti anche 72 euro di contributo per l’installazione dell’apparato di connessione, mentre il modem è fornito in comodato d’uso da Vodafone. Non ci sono limiti temporali per l’attivazione del bonus, mentre per la ricezione saranno richiesti fino a 45 giorni di attesa dalla firma del contratto.