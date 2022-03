I prezzi sono in forte ribasso da Bennet, grazie ad una campagna promozionale pronta effettivamente a stravolgere il mercato nazionale, con riduzioni importantissime sui migliori prodotti in circolazione, siano essi legati alla telefonia mobile, che all’elettronica generale.

La campagna promozionale ricalca i fasti delle precedenti, ciò sta a significare che tutti i prezzi sono da considerarsi attivi solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita dislocati sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti. In parallelo, ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, oltre ad essere no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Scoprite subito quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram.

Bennet: ecco le migliori offerte del 16 marzo

Con il volantino Bennet gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere davvero pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dal modello o dalla categoria merceologica coinvolta. Scorrendo le pagine della campagna, tuttavia, notiamo una tendenza a scontare i modelli più economici, per questo motivo sarà possibile affidarsi a prodotti il cui prezzo non supera i 129 euro del Galaxy A03s.

L’alternativa, ancora più economica, è invece rappresentata dallo Xiaomi Redmi 9AT, un dispositivo in vendita a soli 99 euro, e con il quale sarà generalmente possibile godere di discrete prestazioni generali. Se interessati invece all’acquisto di un televisore, sottolineiamo la presenza di un modello di casa LG, un TV LED da 43 pollici, disponibile a soli 319 euro. Altre offerte sono disponibili qui.