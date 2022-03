Xiaomi ha annunciato da poco, a livello globale, la nuova serie flagship Xiaomi 12, presentando tre dispositivi: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, e Xiaomi 12X.

Come sulla precedente generazione, i device della serie 12 hanno mantenuto la modalità One-click AI Cinema che offre diverse opzioni per realizzare video-editing con le modalità Parallel World, Freeze Frame Video, e Magic Zoom. Il top di gamma Xiaomi 12 Pro si distingue per il suo array triplo da 50 MP e dal sensore primario sovradimensionato Sony IMX707. Il sensore è in grado di catturare grandi quantità di luce e presenta capacità di imaging avanzate, velocità di messa a fuoco più elevate e una migliore precisione del colore. Mi 12 e Mi 12X sono dotati di una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP, nonché di una fotocamera macro, che può catturare scene da diverse angolazioni.

Processore e prestazioni

La serie 12 è alimentata dalla nuovo processore Snapdragon™ di Qualcomm®. Nello specifico, il 12 Pro e il 12 sono dotati del Snapdragon® 8 Gen 1, la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm. Il processore è basato su un processo a 4 nm e, rispetto alla generazione precedente, la capacità di rendering grafico della GPU è aumentata del 30% e l’efficienza energetica è aumentata del 25%1.

Invece, lo Xiaomi 12X è dotato del processore 5G di punta, lo Snapdragon® 870, per un uso quotidiano ottimale. Tutti e tre i dispositivi offrono eccellenti velocità di caricamento e trasferimento dati con UFS 3.1 e RAM LPDDR5 che garantiscono velocità di memoria fino a 6.400 Mbps.

Inoltre, la nuova serie 12 possiede un sistema di raffreddamento rafforzato da un’ampia camera di vapore e diversi strati di grafite per capacità di raffreddamento superiori rispetto alla

Display, audio e ricarica

Tutti e tre i device offrono una visualizzazione vivida sui pannelli AMOLED dot display, classificati A+ da DisplayMate e supportano TrueColor. Per una maggiore sicurezza, lo schermo è dotato di Corning® Gorilla® Glass Victus® resistente ai graffi e supporta Dolby Vision®, una tecnologia di imaging leader di mercato che dà vita ai contenuti con colori vivaci. La serie 12 supporta anche la registrazione HDR 10+.

Nel frattempo, lo Xiaomi 12 Pro ridefinisce l’idea di un display di punta con un pannello incredibilmente nitido e funzionalità di scrolling, swiping e sliding ottimali. Il display a bassa potenza con risoluzione WQHD+ da 6,73 pollici adotta AdaptiveSync Pro, che adatta in modo intelligente il display LTPO dinamico 1Hz-120Hz in base al contenuto.

Mentre Xiaomi 12 e 12X offrono agli utenti un display con oltre 68 miliardi di colori su uno schermo Full HD+ da 6,28 pollici.

La serie Xiaomi 12 è dotata di altoparlanti Harmon Kardon per un’esperienza audio coinvolgente basata su Dolby Atmos®. Il quad-speaker del Xiaomi 12 Pro, composto da due tweeter e due woofer copre un’incredibile gamma di suoni.

Il flagship 12 Pro viene fornito con un caricabatterie per la HyperCharge da 120 W. Dotato di una batteria da 4.600 mAh, può essere caricato in soli 18 minuti utilizzando la modalità Boost.

Xiaomi 12 e 12X hanno una batteria da 4.500 mAh. Entrambi i dispositivi supportano la ricarica turbo cablata da 67 W. Xiaomi 12 Pro e 12 supportano anche la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa da 10 W.

Prezzi e versioni

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 saranno disponibili dal 16 marzo negli store Xiaomi italiani, nelle principali catene di elettronica di consumo e dai principali operatori telefonici. Invece, il Xiaomi 12X sarà disponibile nei negozi Xiaomi italiani e nelle principali catene di distribuzione dal 24 marzo. Tutti i dispositivi saranno disponibili anche su xiaomi.com e Amazon. Le colorazioni disponibili in Italia saranno tre: black, blue e purple.

Xiaomi 12 Pro sarà disponibile in due versioni , 8GB+256GB , 12GB+256GB , rispettivamente al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro .

Xiaomi 12 sarà disponibile nelle varianti da 8GB+128GB e da 8GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro .

Xiaomi 12X sarà invece acquistabile al prezzo di 699,9 euro nell’unica variante da 8GB+256GB.

I nuovi smartwatch S1 e S1 Active

Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active sono i nuovi smartwatch pensati per essere i compagni perfetti di chi ha uno stile di vita attivo e sofisticato.

Xiaomi Watch S1 si distingue per uno schermo in vetro zaffiro, un telaio in acciaio inossidabile rifinito a mano e un cinturino in pelle classico e uno in gomma antiallergica, resistente allo sporco.

Xiaomi Watch S1 Active è adatto per gli appassionati di fitness, è resistente all’acqua e studiato per offrire il massimo comfort soprattutto durante l’attività sportiva.

Entrambi i due dispositivi vantano un display AMOLED da1.43” con UI personalizzabile e oltre 200 quadranti tra cui scegliere, supportando una quotidianità multitasking attraverso chiamate Bluetooth, pagamenti contactless NFC, l’assistente vocale Alexa di Amazon, e un’autonomia dichiarata da casa Xiaomi fino a 12 giorni.

Gli orologi dispongono di 117 modalità di fitness e 19 modalità pro, rilevando automaticamente alcuni allenamenti di routine come il tapis roulant e la camminata.

Xiaomi Watch S1 sarà disponibile nelle colorazioni Black e Silver al prezzo di 249,99 euro. Xiaomi Watch S1 Active sarà disponibile nelle colorazioni Space Black, Ocean Blue e Moon White al prezzo di 199,99 euro. Saranno disponibili all’acquisto presso i principali negozi di elettronica, Xiaomi Store Italia, mi.com e Amazon.