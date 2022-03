Whatsapp: sei preoccupato per tuo figlio? In questo modo potrai spiare le sue chat

Innanzitutto vogliamo mettere in chiaro una cosa: spiare lo smartphone del proprio caro non è la soluzione migliore per capire cosa sta realmente accadendo, bensì si predilige il dialogo. Parlare permette di confrontarsi ed arrivare insieme alla radice del problema, senza sotterfugi e giri di parole, pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilità. Se volete sapere come controllare Whatsapp a distanza, continuate a leggere.

Whatsapp: l’app per spiare un altro dispositivo

La migliore app del settore è mSpy, in quanto oltre a spiare Whatsapp a distanza, è in grado di prevenire telefonate da numeri angusti e di tracciare il GPS del dispositivo in modo da poter verificare se esso si trova in zone pericolose e così tutelarlo.

Il controllo attuato dall’app a pagamento tocca tutti gli elementi più nocivi del telefono: dalla navigazione del web in cui è possibile monitorare e bloccare i siti web visitati, al verificare e ostacolare le app installate sul telefono.

Come funziona? Basterà:

Creare un account sul sito mSpy, utilizzando la propria email e accettando i termini e condizioni. Selezionare il dispositivo che vogliamo controllare, andando a scegliere il suo sistema operativo. Selezionare il pacchetto a scelta tra la versione Base e la versione Premium Completare il pagamento e ricevere l’email di conferma comprensiva di link al pannello di controllo alla casella indicata. Disinstallare Play Protect sul dispositivo nel mirino, andando in Play Store – Menu – Play Protect – Impostazioni – Disattiva “Analizza le app con Play Protect.” Scaricare l’app sul dispositivo bersaglio servendosi del browser integrato e inserendo il link riportato nell’email. Il gioco è fatto, non ne abusate!

Ad ogni modo ricordiamo che spiare Whatsapp altrui è un atto illegale e può essere punito penalmente in quanto lesivo del diritto alla privacy.