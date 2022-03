Vodafone ha tutta l’intenzione di recitare un ruolo da protagonista nelle prossime settimane nel campo della telefonia fissa. Il gestore inglese vuole competere ai massimi livelli con Iliad e con le sue promozioni low cost, anche grazie ad un rilancio delle principali promozioni di listino. Nel mese di marzo, ad esempio, gli utenti potranno ancora scegliere la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

Questa speciale promozione di Vodafone si contraddistingue per soglie di consumo molto ampie e per prezzo da vero ribasso. Nel particolare, i clienti potranno ricevere soglie senza limiti per le telefonate e gli SMS con l’aggiunta di 70 Giga per navigare in rete. La Special 70 Giga prevede per tutti gli abbonati un prezzo pari a 7,99 euro. I clienti che intendono attivare questa promozione dovranno aggiungere solo 10 euro una tantum per la soglia di attivazione.

La ricaricabile Special 70 Giga di Vodafone prevede inoltre una garanzia ulteriore. I clienti che scelgono quest’iniziativa infatti potranno anche beneficiare di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM, quindi, non saranno previste rimodulazioni sui prezzi finali.

Tutti coloro che sono interessati a sottoscrivere questa vantaggiosa offerta di Vodafone potranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia per l’attivazione. Nel momento dell’attivazione gli utenti dovranno altresì richiedere l’operazione della portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre ed Iliad. Per il passaggio della rete e del numero saranno necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.