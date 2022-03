Vivo è Title Sponsor della Lega Serie A di pallavolo, smartphone V21 5G a Silla e Bosetti

Dopo l’annuncio della sponsorizzazione del campionato di Pallavolo di Serie A Femminile avvenuta a fine gennaio 2022, vivo – azienda tecnologica che sviluppa dispositivi innovativi e con il proprio core business incentrato su smartphone e servizi intelligenti – torna in campo con nuove integrazioni tecnologiche e attività significative progettate per avvalorare l’utilizzo degli smartphone vivo come reali “abilitatori tecnologici” in grado di migliorare la user-experience sia in campo che fuori.

Gli smartphone vivo X60 Pro e vivo V21 5G sono infatti utilizzati sia per attività online sia offline: condivisione video slow-mo powered by vivo sui social media di Lega Pallavolo Serie A Femminile, posizionamento dello smartphone vivo nella postazione del secondo arbitro, rubrica settimanale “Top of the week” su Instagram, Facebook e Youtube e realizzazione di reel #ShotOnVivoX60Pro, lo smartphone vivo sviluppato in partnership con ZEISS, che integra funzionalità chiave come Gimbal 2.0 per una resa fotografica e video professionale.

I diversi team hanno infatti lavorato in maniera sinergica all’ideazione delle diverse attività avendo come unico obiettivo quello di semplificare alcune procedure e aumentare la visibilità e la condivisione di momenti di straordinario agonismo che questa disciplina sportiva è in grado offrire.

In continuità con quanto previsto in campo, nella cornice suggestiva del Pala Igor Gorgonzola in occasione della partita Igor Gorgonzola Novara – Prosecco DOC Imoco Conegliano, si è svolto ieri anche il momento di consegna da parte di Vincent Xi, CEO di vivo Italia, degli smartphone personalizzati vivo V21 5G a Miriam Sylla, capitana della Nazionale di Volley Femminile e schiacciatrice dell’Imoco, e a Caterina Bosetti, compagna di Nazionale di Miriam e schiacciatrice della Igor.

“È stato un momento davvero emozionante e viverlo in campo, a pochi minuti dall’inizio di una partita molto sentita, l’ha reso ancora più coinvolgente. Ci stiamo impegnando affinché questa sponsorizzazione possa essere vissuta tanto in campo quanto fuori e l’utilizzo del nostro smartphone da parte delle giocatrici va proprio in questa direzione” – ha dichiarato Vincent Xi, CEO di vivo Italia.

“Siamo felici che un brand di altissimo livello come vivo desideri accostare il suo nome a quello della Pallavolo Femminile italiana di Serie A e che giocatrici iconiche come Sylla e Bosetti prendano parte in prima persona a questa iniziativa. Questa partnership ci ha già permesso di integrare le nostre attività online e offline con nuovi strumenti, dando modo alla Lega di proseguire il suo sviluppo tecnologico per andare incontro agli appassionati e regalare loro uno spettacolo inedito. In un mondo proiettato verso il digitale, vivo ha dimostrato e dimostrerà ancora di essere un partner perfetto con il quale lavorare per raggiungere, insieme, nuovi e prestigiosi traguardi” – ha commentato il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris.

Lo smartphone vivo V21 5G, personalizzato appositamente per le due pallavoliste, permetterà alle giocatrici di sbizzarrirsi con funzionalità uniche, come il Dual Spotlight Frontale per selfie e videochiamate con la giusta illuminazione anche al buio, e innovative come la modalità Dual View, che permette di registrare video utilizzando contemporaneamente la telecamera anteriore e posteriore. Entrambe le giocatrici potranno inoltre fare affidamento sulla connettività 5G e su un’interfaccia rinnovata e funzionale a un utilizzo pratico e moderno dello smartphone.

Miriam Sylla e Caterina Bosetti non saranno le uniche giocatrici che verranno coinvolte dal brand. Nei prossimi mesi, vivo premierà le MVP del mese di marzo e aprile attraverso un’attività dedicata.