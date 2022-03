Gli sconti da pazzi di Trony continuano a mietere vittime illustri, sono disponibili tantissimi prezzi bassi e pronti a far risparmiare gli utenti italiani, data la presenza di riduzioni importantissime su dispositivi di altissima qualità generale.

A differenza di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, la soluzione corrente non è disponibile online, ma allo stesso tempo non presenta limitazioni importanti in termini di localizzazione nazionale. In altre parole, dovete sapere che gli acquisti sono effettuabili praticamente ovunque, senza distinzioni o vincoli paricolari.

Trony: che occasioni, non fatevele assolutamente sfuggire

Fino al 21 marzo da Trony raddoppia lo sconto IVA, in questi giorni tutti gli utenti hanno la possibilità di approfittare di una delle migliori, e più apprezzate, campagne promozionali degli ultimi tempi, in grado di ampliare il più possibile le possibilità di scelta, ed allo stesso tempo garantendo un risparmio quasi unico nel suo genere.

Il meccanismo non si allontana troppo da quanto atteso o sperato, in altre parole basta recarsi in negozio ed acquistare uno dei prodotti effettivamente coinvolti nel volantino. A questo punto, se fortunati potreste aver scelto uno dei modelli con il doppio sconto IVA, corrispondente al 36% circa, oppure dovrete “accontentarvi” della riduzione standard pari al 18%.

Ci teniamo a sottolineare essere uno scorporo dell’IVA, che non corrisponderà mai (giustamente) al 22%, proprio perché la tassa ha un’incidenza inferiore sul prezzo finale, data la sua applicazione sul listino standard. I dettagli sono raccolti qui.