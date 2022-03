Il noto marchio automobilistico giapponese Suzuki ha deciso di presentare in queste ore sul mercato una nuova versione della sua Suzuki Vitara con una diversa motorizzazione. Il nuovo modello è infatti dotato della tecnologia Full Hybrid ed ha una potenza di 148 CV. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Suzuki presenta la nuova Suzuki Vitara in versione Gull Hybrid con una potenza di 148 CV

Come già accennato, Suzuki ha da poco presentato una muova versione con tecnologia Full Hybrid da 148 CV della sua Suzuki Vitara, anche se per il momento soltanto nel Regno Unito. In particolare, una delle novità principali di questa vettura sono ovviamente le prestazioni. Qui, infatti, troviamo un motore benzina 4 cilindri aspirato di 1,5 litri di cilindrata da 115 CV con 138 Nm di coppia accoppiato ad una motor generator unit (MGU) da 33 CV con 60 Nm di coppia. È possibile scegliere tra trazione anteriore o integrale e sono disponibili due modalità di guida, ovvero Eco e Normal.

Dal punto di vista estetico, invece, l’azienda non ha introdotto grandi cambiamenti. Abbiamo sempre il cofano a conchiglia e i gruppi ottima leggermente sporgenti. Non manca poi la possibilità di scegliere tra 11 colorazioni. All’interno troviamo un sistema di infotainment con un display da 7 pollici di diagonale con supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto ed è inoltre presente un secondo display da 4.2 pollici con cui è possibile monitorare alcuni parametri, come la percentuale della batteria.

Per il momento, come già detto, la nuova versione Full Hybrid della Suzuki Vitara sarà disponibile per il mercato inglese. I prezzi partono da 25.499 sterline, cioè a circa 30.460 euro.