Nei giorni scorsi abbiamo parlato in diverse occasioni dei prossimi modelli della gamma Galaxy A di Samsung, la quale negli ultimi anni ha riscosso molto successo sul mercato.

Nelle ultime ore Evan Blass ha condiviso su Twitter importanti dettagli sull’evento ufficiale di Samsung che porterà al lancio ufficiale dei nuovi Galaxy A. Questo evento si terrà il prossimo 17 marzo, in diretta streaming. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Samsung Galaxy A verranno presentati il 17 marzo 2022

Allo stato attuale rimane difficile dire esattamente quali dispositivi verranno lanciati ufficialmente. Ci aspettiamo sicuramente quelli di caratura più alta, come Galaxy A53 5G e Galaxy A73. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi prima dell’evento del 17 marzo. Del Galaxy A53 abbiamo parlato proprio ieri, in quanto un unboxing imprevisto, aveva svelato design dello smartphone.

Il video, pubblicato su YouTube, anticipa ciò che dovremmo vedere durante l’evento in cui Samsung presenterà i nuovi smartphone Android della serie Galaxy A. Questo unboxing di Samsung Galaxy A53 5G, oltre a confermare il design del prossimo medio-gamma, conferma una triste notizia trapelata qualche giorno fa: Samsung ha rimosso il caricatore dalla confezione anche sui propri smartphone medio-gamma.

All’interno della confezione, infatti, troviamo soltanto lo smartphone, la spilletta per rimuovere il carrellino della SIM e un cavo dati con doppia USB type-C. Che dire, mancano davvero pochi giorni alla loro presentazione e noi non vediamo l’ora di vederli con i nostri occhi.