OPPO ha fatto un’incursione nel mercato dei pieghevoli lo scorso anno con il lancio del popolarissimo smartphone pieghevole OPPO Find N, ma sembra che l’azienda non voglia fermarsi qui. Rapporti precedenti hanno suggerito che OPPO ha lavorato su un concorrente Galaxy Z Flip 3 e ora abbiamo alcune informazioni in più grazie al popolare leaker Weibo Digital Chat Station.

Digital Chat Station afferma che OPPO sta lavorando a due diversi tipi di smartphone pieghevoli per il 2022: un pieghevole a conchiglia con una cerniera orizzontale (molto simile al Galaxy Z Flip 3) e uno smartphone unico con un display arrotolabile. Secondo il leaker, OPPO è rimasta sorpresa dal successo di Find N in Cina e ora vuole esplorare anche altri mercati (compreso quello Europeo).

Prezzo e disponibilita’

Dal punto di vista del prezzo, si dice che il pieghevole a conchiglia OPPO sia nella stessa fascia di prezzo del Flip 3. D’altra parte, uno smartphone con display arrotolabile sarà uno smartphone “di fascia alta” con, secondo quanto riferito, un prezzo costoso di CNY 10.000 (circa 1600 euro). Il leaker aggiunge che lo smartphone con display arrotolabile avrà uno schermo più grande del Find N.

Non si sa quando OPPO introdurrà il nuovo tipo di pieghevoli. La società potrebbe rivelare i dettagli sui dispositivi al suo evento INNO DAY 2022, che presumibilmente si svolgerà a dicembre di quest’anno, ma a questo punto è solo una speculazione.

Il Find N non è ancora disponibile al di fuori della Cina e, al momento del lancio, OPPO non aveva in programma di renderlo disponibile a livello globale.

Samsung sicuramente potrebbe usare un po’ di concorrenza e, a dire il vero, OPPO Find N sarebbe in una classe a sé stante. Quel telefono è abbastanza piccolo, una volta piegato, da poter essere utilizzato con una mano, ma si puo’ aprire e diventare grande come un tablet. Sarebbe ideale per molte persone.